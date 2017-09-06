Загибель політологів в ДТП на Рівненщині: слідство назвало попередні версії трагедії

За фактом ДТП на Рівненщині, в якій загинули політологи, журналіст і громадський активіст, відкрито кримінальну справу. Про це у Facebook повідомив позаштатний радник очільника МВС, народний депутат, член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

«У Рівненській області у ДТП загинули п'ятеро прекрасних молодих людей. Олександр Маслак, Олексій Курінний, Олександр Ніконоров, Володимир Карагяур. У реанімації помер директор компанії "Офіс реформ у Донецькій області" Сергій Попов», - написав Геращенко.

За словами Геращенка, усі разом вони поверталися з Варшави, де були на міжнародній конференції з питань гібридної війні.

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«За кермом всю ніч був Володимир Карагяур. Судячи з попередніх даних слідства, він або задрімав, або не впорався з керуванням на мокрій дорозі, через що машину винесло на зустрічну і призвело до лобового зіткнення з лісовозом», - додав Геращенко. Як зазначив депутат, спроба водія лісовоза ухилитися від зіткнення була неуспішною.

«За фактом смертельної ДТП поліцією Рівненської області розпочато кримінальне провадження. Будуть проведені усі необхідні слідчі дії, щоб точно знати, що сталося в ту фатальну хвилину», - додав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, у ДТП на Рівненщині загинули політологи Маслак, Курінний і Ніканоров, а також журналіст Spilno.tv Володимир Карагяур. Громадський активіст Попов помер в реанімації.