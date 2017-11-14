За осінній призов в армію піде майже тисяча чоловіків Дніпропетровської області

З жовтня на строкову військову службу вже пішли понад 860 призовників. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної держадміністрації.

Читайте такожОсінній призив: понад 70% юнаків вже відправили до ЗСУ та інших військових формуваньЗа період осіннього призову планують призвати ще 112 осіб. Всього їх буде 972. Призовники служитимуть у Збройних силах України, Національній гвардії, Державній спеціальній транспортній службі.

В зону АТО строковиків не відправлятимуть. Ті, хто має вищу освіту, будуть нести службу12 місяців, у кого її немає - 18.

В армію призивають чоловіків від 20 до 27 років, які не мають проблем зі здоров'ям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області стартував осінній призов.