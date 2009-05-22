Гірники погрожують перенести акцію протесту під стіни Кабміну

Гірники шахти імені Чапаєва (місто Шахтарськ Донецької області), яка входить в Асоціацію приватних шахт "Український вугільний союз", припинили акцію протесту і погрожують перенести її до стін Будинку уряду до Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Центрального комітету Профспілки працівників вугільної промисловості України (ППВП), увечері 21 травня, на дев`яту добу підземної акції протесту, працівники орендного підприємства «Шахтоуправління імені Чапаєва» прийняли рішення піднятися з-під землі. Начальник ділянки шахти Костянтин РЄЗНІК, який оголосив 17 травня голодовку, також припинив цю форму протесту.

За словами голови первинної профспілкової організації шахтоуправління Володимира ЛАПТЕНКО, «чапаївці» піднялися на поверхню, оскільки не бачать сенсу продовжувати акцію протесту в такій формі, проте добиватимуться виконання їх вимог іншими методами.

За словами В.ЛАПТЕНКА, 19 травня міністр вугільної промисловості України Віктор ПОЛТАВЕЦЬ на зустрічі з ним і головою ППВП Віктором ТУРМАНОВИМ обіцяв, що максимум 20 травня буде вирішено питання про виділення квоти на постачання вугілля шахтоуправлінням імені Чапаєва в ДП «Вугілля України». При цьому голова профорганізації заявив, що міністр не виконав своєї обіцянки.

Він наголосив, що видобуте шахтоуправлінням вугілля як і раніше відвантажується на склади, оскільки ДП «Вугілля України» продовжує ігнорувати свої зобов`язання відповідно до укладених договорів і відмовляється приймати вугілля з шахт недержавної форми власності.

В.ЛАПТЕНКО уточнив, що на складах шахтоуправління на сьогодні вже нагромадилося понад 40 тис. тонн вугілля, грошей на виплату зарплати гірникам немає, ростуть борги з обов`язкових платежів і відрахувань.

Він наголосив, що у зв`язку із ситуацією, що склалася, гірники розглядають питання про більш жорстку форму акції протесту.

«Влада за 9 днів не захотіла почути вимоги гірників з 22-го горизонту шахти, тепер вона почує їх під стінами Кабміну», - попередив В.ЛАПТЕНКО.

Він вказав, що «чапаївці» мають намір приступити до «широкомасштабних акцій протесту в Києві», не виключивши, що до них приєднаються гірники інших шахт недержавної форми власності.

У прес-службі також повідомили, що голова ППВП В.ТУРМАНОВ повністю підтримує наміри гірників добиватися виконання вимог жорсткішими формами протесту.