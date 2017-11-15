В Одесі суд подовжив тримання під вартою фігуранта "справи 2 травня" - росіянина Мефьодова

Приморський районний суд Одеси подовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці фігуранту справи про масові заворушення 2 травня 2014 року громадянину Росії Євгену Мефьодову, якого підозрюють у сепаратизмі і організації масових заворушень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, таке рішення суд ухвалив сьогодні, 15 листопада.

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«Слідчим суддею Приморського районного суду Одеси розглянуто та задоволено клопотання про подовження строку тримання під вартою стосовно Мефьодова, підозрюваного у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14, ч .1 ст. 294 КК України», - повідомили у прес-службі.

Згідно з матеріалами клопотання, Мефьодов вчиняв дії, спрямовані на підготовку та організацію масових заворушень з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу.

«За даними досудового слідства, він здійснював антидержавну, підривну і диверсійну діяльність, спрямовану на розпалювання національної ворожнечі, і здійснював інші протиправні дії протягом 2014 року», - зазначили в суді.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Іллічівський міський суд визнав невинними підозрюваних у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі. Того ж дня у Чорноморську двом виправданим судом фігурантам справи - українцю Сергію Долженкову і росіянину Євгену Мефьодову повідомили про підозру в сепаратизмі. Пізніше були висунуті додаткові підозри.

Прокуратура Одеської області оскаржила виправдувальний вирок.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. На лаві підсудних опинилися 19 фігурантів, 5 з яких тримали у СІЗО. Ще один фігурант, Владислав Ільницький, у серпні втік до Російської Федерації.