Тимошенко збирає голів сіл і селищ у виставковому центрі

10:28, 23 травня 2009
Суспільство
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Початок об 11.00

Сьогодні під головуванням прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та за участю сільських і селищних голів відбудеться нарада з питань соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів.

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, захід розпочнеться об 11.00 у Міжнародному виставковому центрі, Броварський проспект 15.

 

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