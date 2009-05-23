Тимошенко збирає голів сіл і селищ у виставковому центрі

Початок об 11.00

Сьогодні під головуванням прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та за участю сільських і селищних голів відбудеться нарада з питань соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів. Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, захід розпочнеться об 11.00 у Міжнародному виставковому центрі, Броварський проспект 15.

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