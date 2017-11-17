Шокова терапія: у Сумах поліцейський чергував в костюмі смерті (відео)

У Сумах патрульні влаштували шокову терапію для городян, які систематично ігнорують заборонний сигнал світлофора. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Втім, велика кількість преси і смерть в Балаклаві не на всіх подіяли загрозливо. Одні зупинялися лише на півдорозі, інших доводилося хапати за руку. Тільки за півгодини акції нарахували півсотні порушників.

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