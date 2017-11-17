Анджеліна Джолі виступила в ООН з промовою про сексуальне насильство

У Ванкувері пройшла конференція ООН з питань миротворчості, на якому з промовою виступила Анджеліна Джолі, пише "Сегодня".

"Сексуальне насильство відбувається всюди - в тій галузі, де я працюю, в бізнесі, в університетах, в політиці, в армії...Занадто часто подібні злочини проти жінок замовчували або висміювали, кажучи про те, що саме жінка винна в тому, що трапилося", - сказала Анджеліна.

Читайте такожПрокуратурі Лос-Анджелеса довелося створити цілий підрозділ у справах зґвалтованих зірок

На конференції актриса з'явилася в елегантній світло-сірій сукні від Ralph & Russo з вирізом на спині. Зоряна багатодітна мама продемонструвала татуювання.