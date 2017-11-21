Україна відзначає День гідності і свободи: у центрі Києва обмежено рух

Сьогодні, 21 листопада, в День гідності і свободи та День пам'яті жертв голодоморів на Софійській та Михайлівській площах, вулиці столиці додатково патрулюватимуть 2 тис. поліцейських. У центрі змінені маршрути громадського транспорту, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Читайте такожНа Грушевського у Києві відновили графіті часів Майдану (відео)Урочистості відбудуться по всій країні, але наймасштабніші заходи пройдуть у Києві, з представниками влади, духовенства, молоді, учасників революційних подій і воїнів АТО. Заплановано покладання квітів, запалення свічок, відкриття пам'ятного скверу, проведення панахид, концертів та тематичних виставок.

У зв'язку з заходами у Києві заборонили рух транспорту з 7:00 до 14:00 на Володимирському проїзді. Також у місцях проведення заходів заборонено зупиняти і залишати на стоянку автомобілі.

Крім цього, вхід на станцію метро "Хрещатик" з боку вулиці Інститутської відкриють лише після закінчення заходів.

З 7:00 за зміненими маршрутами курсуватимуть тролейбуси №6, №16, №18, повідомив "Київпастранс". Тролейбуси маршруту №6 курсуватимуть від Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська". Рух тролейбусів маршрутів №16, №18 буде організовано від вул. Академіка Щусєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Нагадаємо, чотири роки тому на Майдан Незалежності ввечері вийшла невелика група людей, обурених рішеннями тодішнього президента Віктора Януковича відмовитися від планів щодо євроінтеграції. Протест швидко став масовим, зокрема, через кривавий і жорстокий розгон студентів вночі 30 листопада 2013 року. Вже через кілька днів в центрі Києва люди розбили наметове містечко, яке влада кілька разів намагалися розігнати силою. Закінчилася Революція гідності, як згодом назвуть ці події, втечею Януковича і розстрілом Небесної сотні.