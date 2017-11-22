Білорусь відпустила одного із трьох затриманих українців

У Білорусі звільнено одного з трьох затриманих вчора на кордоні громадян України.

Про це УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України України Василь Кирилич.

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"За результатами оперативних контактів консула з компетентними органами Білорусі встановлено, що трьох українців затримано в цій країні за незаконний перетин кордону. Одного з них звільнено, двоє перебувають у закладі тримання. Консул сьогодні планує відвідати затриманих українців", - сказав Кирилич.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада білоруські прикордонники повідомили про затримання трьох українців у районі населеного пункту села Деревна (Столинський район) за незаконний перетин кордону.