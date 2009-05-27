Починається регулярне авіасполучення між Києвом та Салоніками

З 4 червня ц. р. розпочнеться регулярне авіасполучення між Києвом та грецьким містом Салоніки, що знаходиться на півночі Греції. Замовником рейсу виступив грецький туристичний оператор „Музенідіс Тревел".

Як повідомив УНІАН генеральний директор туристичної компанії «Музенідіс Тревел» Віктор МАРЧЕНКО, двічі на тиждень - щовівторка та щочетверга - рейси виконуватиме грецька авіакомпанія „Astra Aerlines”, яка використовуватиме на цьому маршруті літаки класу British Aerjspace 146-300 на 112 крісел.

„Салоніки розташовані на півострові Халкідікі, який щороку відвідують понад 150 тисяч туристів з усього світу, тому ми хочемо зробити цей напрямок більш масовим і доступним для українського туриста", – повідомив В.МАРЧЕНКО, зазначивши, що придбати квитки до Салонік можна і без купівлі туристичного пакету. Вартість авіаквитків в обидва боки становить 280 євро.