Завтра в Києві - спека

Завтра в Україні збережеться тепла погода, місцями пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 28 травня у західних областях буде хмарно з проясненнями; короткочасні дощі, грози, місцями сильні дощі, град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, подекуди шквали 17-22 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 14-19°; в Карпатах вночі 3-8°, вдень 10-15°.

На решті території мінлива хмарність; без опадів, лише вдень в Криму, на Житомирщині та Вінниччині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 22-27°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 22-27°. У столиці також буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-27°.

Сьогодні температура води в Чорному морі 14-18°, в Азовському 18-20°, в Дніпрі біля Києва 16°.