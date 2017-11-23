У Бердянську трьох "євробляхерів" оштрафували на 1,6 мільйона гривень

У Бердянську Запорізької області під час операції "Мігрант" трьох власників автомобілів на єврономерах оштрафували сумарно на понад 1,6 мільйона гривень. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

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Всі три автомобілі були зареєстровані в країнах Євросоюзу, а на територію України їх ввезли з порушенням митного законодавства.

Трьом власникам машин виписали штрафи на суму 1 620 400 гривень. Машини були вилучені митниками.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі власниці авто на "єврономерах" виписали штраф в три мільйони гривень.