У Криму вивішують кримськотатарські національні прапори з чорною траурною стрічкою - Чубаров

У Криму вивішують кримськотатарські національні прапори з чорною траурною стрічкою.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу народний депутат України Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

«По всьому Криму вивішуються кримськотатарські національні прапори з чорною траурною стрічкою. Невдовзі розпочнеться дженазе (похорон) Веджіє Абла Кашка, вбитої російськими окупантами 23 листопада 2017 року», - написав він.

Чубаров також розмістив фотографії, на яких видно прапори з чорними стрічками біля будинків.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада після затримань кримських татар російськими силовиками на 83-му році життя померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

«Представники незаконно створених органів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, за попередньою змовою групою осіб, із погрозою застосування зброї, намагались незаконно позбавити волі відому кримськотатарську активістку Веджіє Кашка, в результаті чого їй стало зле. Після того, як карета швидкої допомоги забрала потерпілу, вона померла, не доїхавши до лікарні», - заявила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.