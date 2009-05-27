Як студентові зателефонувати з екзамену до міністерства?
21:34, 27 травня 2009Суспільство
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Відкрито "гарячу лінію"
В Міністерстві освіти і науки почала працювати “гаряча телефонна лінія” для студентів.
Як повідомляє радіо “Київ”, студенти можуть повідомляти про будь-які факти порушень чи зловживань за номером у Києві: 486-13-16.
Лінія працюватиме до 30 червня протягом усієї літньої екзаменаційної сесії.
У Міносвіти вважають, що “гаряча лінія” допоможе контролювати процес складання заліків та іспитів у вишах.
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