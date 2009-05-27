Як студентові зателефонувати з екзамену до міністерства?

В Міністерстві освіти і науки почала працювати “гаряча телефонна лінія” для студентів.

Як повідомляє радіо “Київ”, студенти можуть повідомляти про будь-які факти порушень чи зловживань за номером у Києві: 486-13-16.

Лінія працюватиме до 30 червня протягом усієї літньої екзаменаційної сесії.

У Міносвіти вважають, що “гаряча лінія” допоможе контролювати процес складання заліків та іспитів у вишах.