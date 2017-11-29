69-річна мама Ілона Маска приїхала до Києва

До Києва приїхала модель, дієтолог і мама мільярдера, відомого винахідника, засновника компанії Tesla Motors - Ілона Маска, 69-річна Мей Маск. Вже завтра вона виступить на одній з міжнародних бізнес-конференцій, пише ТСН.

Ставши гостем "Сніданку з 1+1", жінка розповіла, як їй вдається підтримувати чудову фізичну форму.

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"Я займаюся спортом, багато гуляю і намагаюся висипатися, адже здоровий сон позитивно впливає на зовнішність. Що стосується харчування, я дуже ретельно стежу за своїм раціоном, оскільки можу швидко набирати вагу. Тому невеликими порціями їм багато овочів, фруктів, каш, горішків, в моєму раціоні завжди є суп з квасолі і цільнозерновий хліб", - поділилася Мей.

Нагадаємо, раніше колишня Ілона Маска і Джонні Деппа розповіла про стосунки з дівчиною.