Близько тисячі жителів перекрили автотрасу під Херсоном

Жителі передмістя Херсона – селища Текстильників - перекривали місцеву автотрасу на знак протесту проти дій «Херсоногазу».

Як повідомили кореспонденту УНІАН учасники акції, майже все село – понад тисяча абонентів у приватному секторі - вже третю добу залишається без газопостачання.

Причина, за офіційними даними ВАТ «Херсонгаз», які вони надали Головному управлінню МНС в області, через автоматичне відключення газо-розподільчих підстанцій (ГРП № 30/31). Однак, за словами учасників пікету, насправді відключення відбулося через те, що в селищі, на думку газовиків, багато людей мають не оформлені у відповідності до законодавства газові прилади.

Як прокоментували інформацію в абонентському відділі «Херсонгазу», після аварійного відключення робітники ВАТ обійшли вже більше 55% дворів з 1070-ти, і вже опломбували 105 дворів, в яких використовувалися неоформлені газові прилади. Наразі робітники «Херсонгазу» планують відвідати з перевіркою всі помешкання селища і тільки після цього дати абонентам газ. Цього, зокрема, вимагають відповідні інструкції.

Акція перекриття дороги до селища тривала приблизно з 15.00 до 17.30. Після чого люди розійшлися по оселях. Ініціативна група жителів селища Текстильників повідомила, що сьогодні вони визначаться щодо подальших форм протесту.