Перше польське місто відкрило свою інтернет-сторінку українською мовою

Польське місто Познань першим у Польщі створило українську версію офіційної інтернет-сторінки для громадян, які працюють чи навчаються в країні.

Читайте такожВідносини України і Польщі ускладнилися через конфлікт пам’яті - польський науковецьПро це повідомила прес-служба міської ради Познані.

Це восьма мовна версія офіційного сайту міста. Окрім польської, є також версії англійською, німецькою, іспанською, португальською, італійською та хорватською мовами.

"Це відповідь міста на зростання кількості мешканців українського походження, які становлять 90% іноземців, що приїжджають до Познані. Завдяки новим сполученням з Києвом і Львовом зростає туристичний рух з цією країною", - прокоментувала уповноважена мера міста з питань протидії дискримінації Марта Мазурек.

На інтернет-сторінці україномовної версії є загальна інформація про місто, його історію, економічні можливості та адреси основних інституцій.

На сайті також є поради щодо отримання необхідних документів, проживання в місті, комунікацію, роботу та навчання.