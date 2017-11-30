У Житомирі відбудеться благодійний бал воїнів АТО на підтримку першого батальйону 30 окремої бригади

3 грудня у Житомирі відбудеться перший благодійний бал воїнів - учасників антитерористичної операції. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, захід проходитиме у 25 гарнізонному будинку офіцерів Житомира о 17.00 год.

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Організатори балу – громадська організація «Атошник» та волонтер Юлія Толмачова.

За словами Толмачової, "благодійний бал організований на підтримку першого батальйону 30 окремої механізованої бригади, якому дуже потрібен реанімобіль, який вивозитиме поранених бійців з передової".

У програмі заходу – виступ танцювальних пар з числа учасників АТО, благодійний аукціон та урочиста фотосесія.