У Житомирі відбудеться благодійний бал воїнів АТО на підтримку першого батальйону 30 окремої бригади
Благодійний бал організований на підтримку першого батальйону 30 окремої механізованої бригади, якому дуже потрібен реанімобіль, який вивозитиме поранених бійців з передової.
3 грудня у Житомирі відбудеться перший благодійний бал воїнів - учасників антитерористичної операції. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.
Як зазначається у повідомленні, захід проходитиме у 25 гарнізонному будинку офіцерів Житомира о 17.00 год.
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Організатори балу – громадська організація «Атошник» та волонтер Юлія Толмачова.
За словами Толмачової, "благодійний бал організований на підтримку першого батальйону 30 окремої механізованої бригади, якому дуже потрібен реанімобіль, який вивозитиме поранених бійців з передової".
У програмі заходу – виступ танцювальних пар з числа учасників АТО, благодійний аукціон та урочиста фотосесія.