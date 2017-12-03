Через непогоду головну ялинку країни привезуть до Києва завтра – організатори

У зв'язку із несприятливими погодними умовами головну новорічну ялинку країни привезуть до Києва у понеділок, 4 грудня.

Про це повідомляється на сторінці міжнародного етнокультурного проекту Folk Ukraine, який є орнанізатором зимового містечка на Софійській і Михайлівській площах.

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«У зв'язку зі снігопадом та непередбачуваними труднощами дороги приїзд ялинки трішки затримується. Ми вже самі не можемо дочекатись зеленої новорічної красуні. Очікуємо, що ялинка прибуде до Києва завтра зранку!» - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що до столиці ялинку привезуть у неділю, 3 грудня.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 грудня, на Прикарпатті зрубали головну новорічну ялинку країни. Ялинці понад 90 років, її висота становить 28,5 метрів.