Убивство еколога в Києві пов'язане з проблемою Жукова острова?

Українські правозахисники вимагають від правоохоронних органів провести оперативне, всебічне та об‘єктивне розслідування справи про вбивство київського еколога Олексія Гончарова та побиття його дружини, скоєні 26 травня.

Про це йдеться у тексті переданого УНІАН відкритого звернення правозахисників на ім`я генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА та інших посадових осіб, яке схвалене 145-ма представниками 105 правозахисних організацій України.

«Нам відомо, що Олексій Гончаров протягом тривалого часу послідовно виступав проти нищення ландшафтного заказника «Острів Жуків», зокрема проти протиправної забудови його території та видобутку піску на заповідних землях. На жаль, багаторазові звернення громадського активіста до контролюючих та правоохоронних органів з вимогами припинити протиправну діяльність не мали належного реагування», - сказано у зверненні.

За словами правозахисників, лише після оприлюднення О.Гончаровим фактів про злочини проти довкілля у загальнонаціональних ЗМІ міліція вперше втрутилась та призупинила протиправні дії, хоча поруч у заказнику «Острів Жуків» «надалі чиняться схожі правопорушення».

Як зазначають правозахисники, за останні роки довкола місцевості «Конча-Заспа» та заказника «Острів Жуків» «завдяки глибокій корумпованості всіх причетних органів влади укорінилась розвинута система тіньового бізнесу на землі та надрах».

«Ми змушені визнавати, що кримінальний грабунок природних ресурсів став всеукраїнським явищем: від злодійських рубок лісів у Карпатах, браконьєрського видобутку гравію у карпатських річках та на Дністрі до знищення рекреаційних зон у столиці та нелегальних розробок вугілля у шахтах-копанках Донбасу”, - наголошують представники правозахисних організацій.

На їхню думку, саме в згаданому випадку «багаторічна атмосфера безкарності підштовхнула організаторів кримінального бізнесу особливо зухвало переступити закон, вдавшись до демонстративного вбивства людини».

Правозахисники також вимагають від Генеральної прокуратури, МВС та СБУ провести розслідування «фактів розкрадання найціннішої природної території Києва - заказника «Острів Жуків», протизаконної розробки надр, намиву та забудови заповідних земель, а також зв‘язків між природоохоронними порушеннями та рішеннями влади з ознаками корупції».

«Ми вважаємо за необхідне утворення під патронатом РНБО спеціальної контрольно-аналітичної комісії для оцінки дій та бездіяльності органів державної влади, управління та самоврядування, що становлять загрози національній безпеці у сфері екополітики, природокористування та заповідної справи», - заявляють правозахисники.

*** 26 травня о 12.00 у дворі свого будинку двоє невідомих убили 59-річного жителя Голосіївського району міста Києва Олексія Гончарова. Ці ж особи побили його дружину. Останні два роки до смерті О.Гончаров добивався припинення незаконного видобутку, намивання і продажу піску на Жуковому острові декількома комерційними фірмами. Напередодні він водив на місця незаконного видобутку піску знімальну групу одного з центральних телеканалів.