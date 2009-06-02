До закриття торгів на міжбанку євро досяг максимуму

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку до закриття торгів долар дещо подешевшав.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,6120/7,6355 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,6170/7,6255 грн./дол. До закриття цінові рівні знизилися до 7,6100/7,6250 грн./дол.

О 14:15 Національний банк вийшов на ринок із купівлею доларів за курсом 7,61 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2466/0,2478 грн./рубль, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2471/0,2478 грн./рубль. До закриття торгів ціни не змінилися. В Росії курс долар-рубль знизився й становив 30,5950 рублів за долар (-0,0200).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,4124/1,4126 дол./євро, а до 14:30 зросли до 1,4213/1,4215 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7285/10,7625 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,7505/10,7695 грн./євро. До закриття торгової сесії цінові показники по євро-гривні досягли максимуму – 10,8020/10,8280 грн./євро.

За даними Нацбанку, сьогодні на міжбанку середньозважений курс долара за підсумками торгів становив 7,6385/7,6728 грн./дол. Усього було куплено 115,398 млн. дол., продано – 125,861 млн. дол.

Середньозважений курс євро за підсумками торгів на міжбанку сьогодні становив 10,7465/10,7842 грн./євро. Всього було куплено 20,703 млн. євро, продано – 25,401 млн. євро.

Середньозважений курс рубля за підсумками торгів на міжбанку сьогодні становив 0,246/0,247 грн./рубль. Усього було куплено 644,486 млн. рублів, продано – 424,061 млн. рублів.