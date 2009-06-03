Погода на завтра: температура знизиться

В окремих районах град та шквали

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У західних, північних, Вінницькій областях невеликий короткочасний дощ (вдень місцями); температура вночі 5-10°, вдень 14-19°, у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі. На решті території дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 20-25°. Вітер в Україні західний, південно-західний, 7-12 м/с. У Київській області - невеликий короткочасний дощ (вдень місцями). Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 14-19°. У Києві температура вночі 8-10°, вдень 17-19°.

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