МЗС не рекомендує українцям відвідувати Східний Єрусалим

У Міністерстві закордонних справ України попереджають українських громадян про ймовірність загострення безпекової ситуації на Західному березі та у Східному Єрусалимі через рішення президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Відповідні рекомендації громадянам України щодо безпекової ситуації на Західному березі та у Східному Єрусалимі оприлюднені на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

«У зв’язку з рішенням президента США про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю та про переведення посольства США до Єрусалима, існує ймовірність загостренням безпекової ситуації на Західному березі та у Східному Єрусалимі через терористичні погрози», - йдеться у повідомленні.

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У цьому зв’язку Посольство України в Ізраїлі рекомендує громадянам уникати відвідання ближчим часом цих місць. Тим громадянам, які вже перебувають на Західному березі та у Східному Єрусалимі, радять виявити пильність та уникати скупчень людей.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що прийшов час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. За його словами, він розпорядився почати підготовку до переїзду посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима.