Частина Києва буде без гарячої води два тижні (список вулиць)

З 15 по 29 червня проводитимуться випробування теплових мереж частково у Дніпровському, Деснянському, Оболонському та Подільському районах.

Про це інформує прес-служба АК “Київенерго”.

Як зазначають в компанії, випробувальні роботи проводитимуть на тепломережах, зокрема, житлового масиву Куликове поле, Лісового, Комсомольського, Троєщини, Вигурівщини, Оболоні, Мінського, Воскресенки, Райдужного, Кибальчича, Лівобережного (частково), Микільської Слобідки, Виноградаря.

Постачання гарячої води буде припинено з 18.00 14 червня.

Як уточнюють в “Київенерго”, випробувальні зони теплових мереж розміщені в межах:

- в Оболонському районі - вулиць Вишгородської, Резервної, Полупанова, Полярної, Вербової, Дегтяренка, Богатирської, Московського проспекту, проспекту Героїв Сталінграда, вулиць Озерної, Північної, Прирічної, Закревського, Пухівської, проспекту Ватутіна;

- у Деснянському - проспекту Ватутіна, вулиць Бальзака, Радунської, Милославської, Закревського, Крайньої, Меліоративної, Миропільської, Братиславської, Волкова, Лісового проспекту, вулиць Маршала Жукова, Кіото, Червоногвардійської, Мурманської, Магнітогорської, Попудренка (частково), провулків Червоногвардійського та Магнітогорського;

- у Дніпровському - проспекту Ватутіна, вулиць Братиславської, Стальського, Курнатовського, Червоногвардійської, Усенка (частково), Попудренка (частково), Микільсько-Слобідської, Челябінської (частково), Мильчакова, Луначарського, Андрія Малишка, проспектів Броварського, Визволителів, бульвару Перова, вулиць Райдужної, Вершигори;

- у Подільському районі - проспекту Радянської України, Межового провулку, вулиць Червонопільської, Западинської, Мостицької, Новомостицької, проспекту Правди.

У разі виникнення пошкоджень теплових мереж подача гарячої води затримуватиметься на час, необхідний для їх ремонту, про що буде додатково повідомлено житлово-експлуатаційні організації.