Курс долара на міжбанку залишився на поточному рівні

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту залишилися на поточному рівні.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги доларом США відкрилися котируваннями 7,6080/7,6280 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,6125/7,6225 грн./дол. На час закриття цінові рівні знизилися до 7,6110/7,6185 грн./дол.

Об 11:30 Національний банк вийшов на ринок на аукціоні з ціною відсікання за валютною парою USD/UAH 7,63 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2485/0,2498 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися – 0,2483/0,2491 грн./рубль. На час закриття торгів досягли рівня 0,2480/0,2487 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль піднявся і становив 30,65 рублів за долар (+0,0499).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4270/1,4272 дол./євро, а до 12:00 впали – 1,4210/1,4212 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8520/10,8880 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,8230/10,8425 грн./євро. На час закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,8260/10,8520 грн./євро.

За даними Нацбанку, сьогодні на міжбанку середньозважений курс долара за підсумками торгів становив 7,6091/7,6153 грн./дол. Всього було куплено 139,12 млн. дол., продано – 171,842 млн. дол.

Середньозважений курс євро за підсумками торгів на міжбанку сьогодні становив 10,8474/10,8779 грн./євро. Всього було куплено 24,063 млн. євро, продано – 30,695 млн. євро.

Середньозважений курс рубля за підсумками торгів на міжбанку сьогодні становив 0,247/0,248 грн./рубль. Всього було куплено 540,275 млн. рублів, продано – 401,323 млн. рублів.