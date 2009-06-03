Оператори мобільного зв'язку тимчасово не будуть монополістами

Антимонопольний комітет України зупинив своє рішення про визнання операторів мобільного зв`язку монополістами на ринку інтерконнекту. Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

Як наголошується в повідомленні, комітет почав справу про перегляд свого рішення від 25 травня 2009 року, яким усі оператори мобільного зв`язку і «Укртелеком» були визнані монополістами на ринку завершення телефонних з`єднань.

За даними АМК, підставою для цього стали відповідні клопотання ЗАТ «Український мобільний зв`язок» і ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.», які надійшли в комітет 2 червня 2009 року.

За даними прес-служби, на спеціальному засіданні з цього приводу АМК «вирішив задовольнити клопотання операторів, зупинивши дію свого попереднього розпорядження».

Остаточне рішення у вказаній справі буде ухвалено за результатами відповідного дослідження, яке проведе АМК.

Довідка УНІАН. 25 травня ц.р. АМК визнав ЗАТ «Український мобільний зв`язок», ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.», ТОВ «Астеліт», ЗАТ «Українські радіосистеми», ТОВ «Голден телеком», ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації», ЗАТ «Телесистеми України» і ВАТ «Укртелеком» монополістами в межах власної мережі мобільного зв`язку.

«Укртелеком», який окрім мобільного надає послуги стаціонарного зв`язку, був також визнаний монополістом на ринку завершення телефонних з`єднань на власній мережі фіксованого зв`язку.

1 червня до АМК звернувся Кабмін з клопотанням про перенесення набуття чинності рішення від 25 травня 2009 року на 2010 рік. Клопотання Кабміну обгрунтовується можливими втратами бюджету від реалізації такого рішення в 2009 році, що неприпустимо в умовах кризи тощо.