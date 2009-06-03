Болгарський пором майже на місяць застряг в Іллічівському порті

Проблема із затримкою болгарського порома «Герої Севастополя» в Іллічівському порту зумовлена реорганізацією пароплавства «Болгарський морський флот», якому належать пороми.

Про це сьогодні в коментарі УНІАН сказав міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

Він спростував звинувачення болгарської сторони в порушенні Україною міжурядової угоди між Болгарією, Грузією та Україною про спільну експлуатацію залізничної поромної переправи між портами Варна (Болгарія), Поті/Батумі (Грузія) і Іллічівськ (Україна).

«Там не немає ніякого одностороннього порушення, там є проблема: вони реорганізували свою компанію, і ця компанія, якій передали пороми, не є учасником цього процесу (міжурядової угоди – УНІАН)», – сказав він.

За словами міністра, зараз тривають переговори і з болгарською, і з грузинською сторонами для врегулювання проблеми.

«Це має бути міждержавна угода. Вони реорганізували своє підприємство і таким чином випали з міждержавної угоди. Тому ми йдемо назустріч, але юридично хотілося б врегулювати це питання», – зазначив Й.ВІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 2 червня, керівник напрямів поромних перевезень Болгарського морського флоту Іван ВИЛЧЕВ заявив про порушення Україною міжурядової угоди між Болгарією, Грузією та Україною про спільну експлуатацію залізничної поромної переправи Варна – Поті/Батумі – Іллічівськ. Приводом для такої заяви стало те, що з 8 травня ц.р. в Іллічівському порту простоює болгарський пором «Герої Севастополя», який мав 9 травня за узгодженим графіком піти на порт Поті. «Цей пором на сьогодні ще стоїть у порту Іллічівськ і не обробляється портом і українською залізницею. Це є грубим порушенням графіку», – заявив І.ВИЛЧЕВ, додавши, що ніхто не пояснює болгарській стороні причин затримки. Він не виключив можливості вирішення цього питання на урядовому рівні.