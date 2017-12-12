"Обручка з діамантом за 94 тисячі": журналісти дізналися, які прикраси обирають українські чиновники (відео)

Найзвабливіша українська поліцейська Людмила Мілевич показала свою колекцію прикрас. Її найулюбленіша каблучка - подарована батьками, а найдорожчий її перстень коштує понад 3 тисячі доларів, йдеться у сюжеті "Грошей".

Обручка із діамантом за 94 тисячі гривень - розкішне весілля заступниці міністра юстиції Наталії Севостьянової українці обговорюють і досі.

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Дарує своїй дружині коштовні прикраси нардеп і екс-президент "Укрбуду" Максим Микитась: він задекларував 17 позицій коштовностей із діамантами.

Вніс до декларації прикраси дружини й міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Окрім підвісок і сережок, Гюзель Насалик задекларувала весільну каблучку із діамантом у 2 карати, ціна на такий камінь стартує від 20 тисяч доларів.

Як повідомляв УНІАН, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко у своїй електронній декларації вказала лише кілька прикрас, серед яких її улюблені сережки з перлами та діамантами від бренду Cartier.