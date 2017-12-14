Суд продовжив арешт для другого учасника смертельної ДТП у Харкові на 2 місяці

Водієві Volkswagen Геннадію Дронову, який є одним із учасників смертельної ДТП у Харкові, суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці, до 10 лютого 2018 року.

Таке рішення у середу, 13 грудня, після 23:00 ухвалив Київський районний суд Харкова, повідомляє MediaPort.

Запобіжний захід обрано без права внесення застави. Суд також постановив забезпечити Дронову негайне медичне обстеження.

"Я не знаю, що буду робити далі. Буду триматися. Буду намагатися змушувати себе їсти, якщо вийде. Інакше я до кінця місяця не доживу. Буду змушувати себе пити, якщо це вийде теж. Сподіваюся, що мене нарешті вивезуть (СІЗО) і обстежать (медики). Тому що у мене з'явилося багато питань по здоров'ю. Я, звичайно, був готовий до будь-якого, але сподівався на краще", - сказав Дронов після оголошення рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, раніше в цей же день Київський районний суд Харкова продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Олені Зайцевій, яка підозрюється у скоєнні смертельного ДТП на вулиці Сумській 18 жовтня.

Зайцевій продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 10 лютого 2018 року включно без можливості внесення застави.

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Нагадаємо, 18 жовтня в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, пізніше ще одна померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.

Сьогодні, 13 грудня, Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП та заявила, що готова понести покарання, призначене судом.