Другому фігуранту справи про криваву ДТП у Харкові раптом стало зле біля суду

Другому учаснику смертельної ДТП у Харкові Геннадію Дронову викликати швидку допомогу на засідання суду, де проходить слухання клопотання про переобрання йому запобіжного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, за кілька хвилин після початку засідання Дронову стало погано і в суд викликали «швидку».

Суддя Світлана Муратова попросила присутніх у залі залишити приміщення та оголосила перерву.

Перед засіданням Дронов заявляв, що вже кілька діб тримається без води і їжі та має нервовий зрив.

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«У мене відторгнення їжі, це не голодування. Я не можу ні пити, ні їсти», - сказав він.

Дронов також заявив, що йому потрібна кваліфікована медична допомога.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, пізніше ще одна померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.

Сьогодні, 13 грудня, Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП та заявила, що готова понести покарання, призначене судом. Київський районний суд Харкова продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Олені Зайцевій до 10 лютого 2018 року.