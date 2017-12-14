На Чернігівщині активісти повалили пам'ятник генералу НКВС

У місті Корюківка на Чернігівщині активісти учора скинули з постаменту погруддя партизанського командира Олексія Федорова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили представники молодіжної націоналістичної громадської організації «С14 Чернігів».

«Незважаючи на те, що Федоров підпадає під декомунізаційне законодавство, до цього часу він продовжував стояти в центрі Корюківки. За нашою інформацією, чиновники з ОДА всіляко гальмували та саботували процес демонтажу ідола, тому було ухвалено рішення не затягувати до наступного року і скинути ката. Це останній ідол чекістам, повергнутий націоналістами», - йдеться у дописі.

Також представники організації вказують, що Федоров особисто підписував смертні вироки та прирікав на заслання «ворогів народу».

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«Радянська пропаганда зліпила з Олексія Федорова героя партизанського підпілля. Фактично ж перший секретар обкому партії розгорнув проти українського селянства справжній комуністичний терор», - підкреслили в організації.

Як уточнили в Головному управлінні Нацполіції в області, офіційно заява про повалення погруддя Федорову не надходила, але ця подія дійсно відбулася. За інформацією поліції, місцева влада Корюківки не захотіла псувати свій імідж і чекала, доки це зробить третя сила.

У Чернігівській облдержадміністрації зазначили, що Федоров – спірна фігура в декомунізації, з одного боку – він радянський партійний діяч, а з іншого – учасник Другої світової війни.

Також співрозмовник УНІАН зауважив, що навряд чи варто говорити про повне звільнення території області від пам'ятників радянським діячам, адже вони можуть залишатися на кладовищах.

«Стверджувати, що більше пам'ятників радянським діячам в області немає однозначно не можна», - сказав він.

Довідка УНІАН. Олексій Федоров (1901-1989) - генерал-майор НКВС, двічі Герой Радянського Союзу, радянський партійний і державний діяч, у роки німецько-радянської війни командир Чернігівсько-Волинського партизанського з'єднання, перший секретар Чернігівського і Волинського підпільних обкомів КПРС.

Радянські партизани зі з'єднання Федорова вночі 27 лютого 1943 року напали на окупаційний гарнізон містечка Корюківка. Планувалося визволити з в'язниці заручників. Відповідальність за дії партизанів і підпільників нацисти поклали на цивільне населення, що призвело до Корюківської трагедії 1-2 березня 1943 року, в результаті якої знищено до 7 тис. осіб мирного населення.