Міжбанківський долар трохи підріс

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,6085/7,6270 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,6190/7,6245 грн./дол., а на час закриття цінові рівні зросли до 7,6215/7,6255 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:15 Національний банк України вийшов на ринок на аукціоні з ціною відсікання за валютною парою CHF/UAH 7,14 грн. за швейцарський франк.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2470/0,2480 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися до 0,2475/0,2481 грн./рубль. На час закриття торгів ціни знизилися – 0,2474/0,2480 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав і становив 30,7550 рублів за долар (-0,11).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,4160/1,4225 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7945/10,8290 грн./євро, до 12:00 ціни встановилися на значеннях 10,8040/10,8220 грн./євро. На час закриття торгової сесії цінові показники з євро-гривні знизилися – 10,7960/10,8145 грн./євро.

За даними Нацбанку, сьогодні на міжбанку середньозважений курс долара за підсумками торгів становив 7,6125/7,6238 грн./дол. Всього було куплено 124,422 млн. дол., продано – 130,49 млн. дол.

Середньозважений курс євро за підсумками торгів на міжбанку сьогодні становив 10,788/10,837 грн./євро. Всього було куплено 21,014 млн. євро, продано – 30,27 млн. євро.

Середньозважений курс рубля за підсумками торгів на мужбанку сьогодні становив 0,246/0,247 грн./рубль. Всього було куплено 517,302 млн. рублів, продано – 448,037 млн. рублів.