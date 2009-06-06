У Сімферополі святкують День Європи

Cьогодні, 6 червня, в рамках приурочених до 225-річчя Сімферополя заходів у місті планується проведення свята «Все флаги в гости будут к нам», присвяченого Дню Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі мерії Сімферополя, захід буде організовано в ландшафтному куточку на набережній річки Салгир. Там встановлять павільйони національних товариств та іноземних представництв, що беруть участь у святкуванні Дня Європи. Павільйони будуть декоровані національною символікою (прапор, герб, національний одяг), будуть встановлені інформаційні стенди.

Перед початком свята прозвучать музичні твори країн європейської співдружності у виконанні Сімферопольського духового оркестру.

На День Європи в Сімферополі очікують гостей із Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Болгарії, Угорщини, Німеччини, Греції, Грузії, Італії, Литви, Польщі, Словаччини, Росії, Франції, Естонії.