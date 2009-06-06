Інфляція в травні становила 0,5%, з початку року – 7,4%

Інфляція в травні в Україні становила 0,5 %, з початку року – 7,4 %.

Про це УНІАН повідомили в Держкомстаті.

Інфляція в січні – травні у порівнянні з аналогічним періодом минулого року склала 18,2 %, травень до травня – 14,7 %.

Як повідомляв УНІАН, в квітні до березня 2009 року зафіксована інфляція на рівні 0,9%, в березні поточного року. до березня 2008 року інфляція склала 15,6%.