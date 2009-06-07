Чотири національні парки України позбулися 10 тонн сміття

В Україні з нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього природного середовища близько 400 учасників приєдналися до акції “Чиста країна”, метою якої було прибрати найпопулярніші місця масового відпочинку на території чотирьох національних парків.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному відділі Програми розвитку ООН в Україні, під час акції із парків було вивезено близько 10 тонн сміття.

Акцію “Чиста країна” організували Телевізійна Служба Новин “1+1”, активісти громадської організації “Зелене досьє” за підтримки Представництва Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

Метою екологічної акції “Чиста Країна” є привернення уваги суспільства до глобальної проблеми засмічення навколишнього природного середовища. Акція відбулася на підтримку національної кампанії “Прямуй на зелене”, ініційованої Представництвом ООН в Україні та мережею Глобального договору ООН.

Найменшому учаснику акції було 4 роки, а найстаршому - 65 років. Активісти, представники місцевих влади та громад, співробітники ООН, журналісти, студенти, школярі прибрали наймасовіші місця відпочинку біля озера Дідорівка в національному парку “Голосіївський” у Києві, національний парк “Гуцульщина” у Косові на Івано-Франківщині, національний парк “Святі гори” у Святогорську на Донеччині та Шацький національний парк у селищі Шацьк на Волині.