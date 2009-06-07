Кабмін виділив 5 мільйонів на Соціальний контактний центр

Кабінет міністрів України розпорядженням № 579-р від 27 травня 2009 року виділив Міністерству праці та соціальної політики 5 млн. грн. для утворення та забезпечення роботи Соціального контактного центру в 2009 році.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Державну установу “Соціальний контактний центр” створено з метою забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, органів місцевого самоврядування та їх взаємодії.

Фінансування створення Центру здійснюватиметься Міністерством фінансів за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Кабінет міністрів дозволив міністерству праці та соціальної політики здійснити у 2009 закупівлю товарів і послуг, необхідних для утворення та забезпечення роботи Центру без застосування вимог Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 921 від 17 жовтня 2008 року.

Водночас уряд зобов’язав Мінпраці протягом трьох робочих днів після укладення договорів про закупівлю товарів і послуг, необхідних для утворення та забезпечення роботи Центру, подати Мінекономіки та ГоловКРУ копії зазначених договорів.

Як повідомляв УНІАН, міністр праці Людмила ДЕНІСОВА 27 травня заявила, що в рамках Міністерства праці та соціальної політики буде створено Соціальний контактний центр. «Сьогодні на засіданні уряду ухвалено рішення про створення соціального контактного центру, який забезпечуватиме безпосередній зв`язок між громадянами, підприємствами, установами та організаціями, суб`єктами підприємницької діяльності, органами місцевого самоврядування і центральними органами виконавчої влади. Ця держустанова буде підпорядкована Мінпраці й координуватиме діяльність із питань звернення громадян», - сказала Л.ДЕНІСОВА.