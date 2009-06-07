Китай посилює позиції на газовому ринку Туркменії
Країна отримає величезний кредит
Китай надасть Туркменії кредит на три мільярди доларів, які будуть спрямовані на розробку газового родовища Південний Іолотань. Про це повідомляє агентство France Presse з посиланням на газету "Нейтральний Туркменістан".
2009 року Китай закінчить будівництво нового газопроводу Китай – Середня Азія, яким постачатиметься газ з Туркменії. Угода про будівництво газопроводу, який на території Китаю ввійде до системи трубопроводів "Захід-Схід", було досягнуто в квітні 2006 року тодішнім президентом Туркменії Сапармуратом Ніязовим і головою КНР Ху Цзіньтао.
Запаси родовища газу Південний Іолотань-Осман у Марийській області на південному сході Туркменії становлять від 4 до 14 трильйонів кубометрів газу, що робить його четвертим-п’ятим щодо запасів родовищем газу в світі. Для порівняння, запаси Штокманівського газового родовища, що є одним з найбільших у Росії, оцінюються в 4 трильйони кубометрів.
Посилення позицій Китаю в Туркменії відбувається на тлі послаблення впливу на регіон Росії. "Газпром" законтрактував у Туркменії по 50 мільярдів кубометрів газу на рік. Проте в червні російський концерн запропонував Ашгабату обмежити об`єми постачань газу, що їх купує Росія, або понизити вартість палива. Основним споживачем туркменського газу є Україна, яка скоротила об`єм споживання палива на 40 відсотків.
Крім того, в квітні 2009 року влада Туркменії звинуватила "Газпром" у вибуху на газопроводі САЦ-4, яким паливо прокачується до Росії. За заявою Ашгабата, російський концерн різко знизив об`єми відбору газу, що й стало причиною аварії.
Відносини Росії і Туркменії почали загострюватися і до вибуху газогону. Річ у тому, що наразі Туркменія майже повністю залежить від експорту газу до Росії. Середньоазіатська країна хотіла б диверсифікувати клієнтську базу, і тому розглядається серед потенційних постачальників газу для проекту Nabucco, який з`єднає Європу і Середню Азію газопроводом повз Росію. У свою чергу, "Газпром" хотів би продовжувати купувати у Туркменії велику частку видобутого в країні палива.