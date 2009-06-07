На Черкащині зловмисник намагався підпалити церкву XVII століття

Вчора о 14.15 у селі Суботів Чигиринського району Черкаської області на території історичного музею „Чигирин” до церкви Святого пророка Іллі увійшов чоловік, облив штори біля іконостасу легкозаймистою речовиною та підпалив.

Внаслідок пожежі вогнем частково пошкоджені іконостас та килими, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

О 14.20 працівниками музею пожежа була ліквідована. Жертв і постраждалих немає.

Підрозділи Державної пожежної охорони МНС на гасіння пожежі не викликалися.

Зловмисник затриманий спіробітниками міліції. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

Церква була збудована у 1653 році гетьманом Богданом Хмельницьким та є пам’яткою архітектури.