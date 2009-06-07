Вінський зібрався наступати на ноги паливним трейдерам у Борисполі

У аеропорту «Бориспіль» пальне продають чотири компанії, однак між ними не виключена змова, заявив в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня» (№20(748), 6-12 червня) міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

За його словами, упродовж останнього року Мінтранс займався проблемою завищених цін на пальне в аеропорту «Бориспіль», але результат поки що залишає бажати кращого.

«Весь останній рік ми займалися цією проблемою, намагаючись створити на цьому ринку конкурентне середовище. Сьогодні там уже де-факто працює чотири компанії, - повідомив Й.ВІНСЬКИЙ. - Ми сьогодні створили всі механізми, але, на жаль, усі гравці ринку тримають високу ціну на пальне».

Відповідаючи на запитання про те, чому ціна на пальне, як і раніше, залишається високою, Й.ВІНСЬКИЙ не виключив можливості координації дій між компаніями-трейдерами.

«Є таке поняття як змова. Отже, запускатимемо компанії, які працюють за межами України. Водночас треба розуміти, що зруйнувати монополію, не наступивши комусь на ноги, неможливо», - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України у квітні оштрафував загалом на 230 млн. грн. три паливні компанії, які займаються реалізацією пального в аеропорту “Бориспіль”, за необгрунтоване завищення його вартості.

Водночас Антимонопольний комітет порушив справу за звинуваченням у бездіяльності керівництво Мінтрансзв’язку щодо порушень на ринку реалізації авіапального в аеропорту «Бориспіль».