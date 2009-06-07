Погода на завтра

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У західних, північних, а вдень місцями і в центральних областях короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на решті території без опадів.

Вітер очікується південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 21-26°, на півдні та сході 27-32°.

У Київській області - короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями по області та в Києві шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°, у Києві вночі 14-16°, вдень 24-26°.