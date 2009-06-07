У Тернополі відкрився тролейбусний екскурсійний маршрут

У Тернополі запровадили тролейбусний екскурсійний маршрут.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, спеціально для цього відреставрували старий чеський тролейбус Scoda 9Tp, який уже необхідно було списувати.

«Якби цей тролейбус здали на металобрухт, то отримали б 10 тис грн. Натомість ми вклали в нього 47 тис грн., відновили основні агрегати, відреставровано кузов, всередині салон оббито дерев’яною вагонкою, на підлозі – паркет, крісла обшиті сучасним дерматином», – зазначили у прес-службі.

Годинна екскурсія на 34-місному тролейбусі коштуватиме 10 грн. Насамперед мерія орієнтується на учнів з районів, які на час літніх канікул приїжджатимуть на екскурсію, щоб оглянути Тернопіль, а також на учасників всеукраїнських та міжнародних симпозіумів, наукових конференцій чи семінарів, проводити які у місті стали все частіше. Також в міській раді пропонують використовувати ексклюзивний тролейбус і для весілля.

Під час екскурсії тролейбус об’їжджатиме 4 мікрорайони міста, охоплюючи найвизначніші місця Тернополя. Передбачені зупинки для огляду парків та інших цікавих місць.

Також керівництво міста не виключає, що невдовзі у Тернополі з’являться пересувні кафе чи літні майданчики стаціонарних ресторанів на базі старих тролейбусів, які вже перебувають у критичному стані, однак які ще можна відремонтувати і після реставрації задіяти для таких цілей.