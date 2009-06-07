Регіонали передали донецьким школам книги російських класиків

Донецьке обласне відділення Партії регіонів на торжествах, приурочених до Дня російської мови, передало школам регіону сертифікат на 10 тисяч книг російських класиків.

Як передає кореспондент УНІАН, сертифікат передала народний депутат Олена БОНДАРЕНКО на урочистому мітингу 6 червня біля пам`ятника Пушкіну в Донецьку начальникові Головного облуправління освіти і науки Юрію СОЛОВЙОВУ.

За її словами, за період 2006-2009 рр. Донецька облорганізація Партії регіонів вже передала бібліотекам, дитячим будинкам і школам області в цілому 40 тисяч книг російських класиків.

Крім того, кращі вчителі і викладачі російської мови і літератури, а також учні середніх шкіл - переможці олімпіад з російської мови і літератури - одержали цінні подарунки.