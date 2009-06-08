Сьогодні православні відзначають День Святого Духа, який у народі також називають «Духів день».

Згідно з церковним канонам, понеділок, наступний за днем Святої Трійці, є особливим церковним святом на честь третьої особи Трійці - Святого Духа. Саме зішестя Святого Духа на апостолів явило піклування всіх осіб Триєдиного Бога про світ: Бог-Отець творить світ, Бог-Син спокутує людей від рабства дияволу, а Бог-Дух Святий освячує світ через упорядкування церкви.

У євангельській традиції зішестя Святого Духа описується як поява полум`я, сполохи якого оточили кожного з апостолів, після чого вони знайшли «дар мов» - почали говорити різними, невідомими їм раніше мовами - і таким чином дістали можливість проповідувати віру Христову по всьому світу.