Завтра в Україні - спека

Завтра, 9 червня, на території України збережеться спекотна і дощова погода.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, зокрема, в західних, північних, більшості центральних та Харківській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 12-17°, на півдні та сході до 20°; вдень у західних і північних областях 23-29°, на решті території 28-34°.

У Києві та Київській області мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі, грози. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі по області 12-17°, вдень 24-29°; у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°.