Аварія на шахті ім. Скочинського: доля 30 гірників невідома

Сьогодні о 10.26 у Донецьку на шахті ім. Скочинського стався раптовий викид породи або газово-вугільної суміші, доля 30 гірників невідома.

Про це УНІАН повідомили в Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку

Всього на місці аварії під землею перебували 53 гірники. Поки відома доля 23 гірників, які перебувають у шахті й з якими встановлено зв`язок. Доля решти 30 шахтарів поки невідома.

За словами рятувальників, місце аварії – випередження конвеєрного штреку другої західної лави, горизонт - 1200 метрів (відпрацьовувався пласт вугілля, що має 3-ю категорію з самозагорання). На шахті вентилятор головного провітрювання працює в нормальному режимі, електроенергію на аварійній ділянці відключено, частка метану у потоці повітря, що виходить, – понад 6%.

На шахту ім. Скочинського направлено близько 30 відділень гірничорятувальників.