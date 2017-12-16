У Дніпрі пройшов доброчинний "забіг миколайчиків" (фото, відео)

В Дніпрі відбувся доброчинний костюмований «забіг миколайчиків», що стартував на Фестивальному причалі і завершився там же, але дистанції були різними – від 500 м для дітей до 10 км для дорослих, передає радіо Свобода.

Читайте такожУ дитсадках Дніпра запровадять нову систему харчуванняУчасники заходу, вбрані у карнавальні костюми або новорічні шапочки, бігли цілими родинами. Участь у заході, зокрема, взяли діти з інвалідністю. Для них організатори заходу не висували спортивних вимог, головне було – дістатись до фінішу.

Загалом у «забігу миколайчиків» взяли участь понад дві сотні людей. Кожен учасник мав зробити доброчинний внесок, а всі охочі мали можливість також пожертвувати речі, солодощі або канцтовари для дітей.

Окрім того, відбувся благодійний аукціон, серед лотів якого були ялинка, зроблена дітьми з інвалідністю, медалі відомих спортсменів, зокрема, золота медаль, яку виборола на чемпіонаті Європи у 2012 році паралімпійка-легкоатлетка Олена Глебова. Спортсменка зазначила: їй не шкода розлучатись з нагородою, адже її продаж може послужити добрій справі.

Уся зібрана допомога піде на підтримку Верхньодніпровського інтернату №2 та дітей з інвалідністю Дніпра, обіцяють організатори.

«Не обов’язково бути заможною людиною, щоб брати участь у доброчинності. Ми завжди кажемо: краще маленька допомога, ніж велике співчуття», - вважає співорганізатор акції Наталя Сивак.

Акція була започаткована громадською організацією Start Dnipro. Організатори хочуть зробити її традиційною.