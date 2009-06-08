На шахті ім. Скочинського загинули 4 гірники, доля 9 - невідома

Рятувальники виявили тіла 4 шахтарів, які загинули в результаті аварії на шахті ім. Скочинського в Донецьку.

Про це повідомив заступник міністра вугільної промисловості Юрій Грядущий в ефірі 5 каналу.

"На 21:00 неділі ситуація така - 33 людини перебувають у лікарнях Донецька, чотирьох знайшли без ознак життя і пошуки 9 осіб тривають", - сказав він.

На питання, чи відома причина аварії на шахті, заступник міністра зазначив: "Для того, щоб розібратися в причинах аварії необхідно закінчити аварійно-рятувальні та пошукові роботи, щоб експертна комісія могла поїхати на місце аварії і все з`ясувати безпосередньо після її ліквідації, після того, як усі люди будуть знайдені".

"Такий порядок", - додав він.

Відповідаючи на питання, які шанси на порятунок гірників, які знаходяться під завалами, Грядущий сказав: "Шанси завжди є".

Українська правда