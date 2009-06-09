Газпром не згоден продавати газ Європі на кордоні Росії і України

ВАТ "Газпром" не підтримує ідею перенесення пунктів продажу газу Європі на кордоні Росії і України, заявив заступник голови російського концерну Олександр Медведєв в ефірі радіостанції "Эхо Москвы". Відповідаючи на це питання, він сказав: "Такий підхід ми не підтримуємо". О.Медведєв пояснив, що, по-перше, Газпром працює з багатьма європейськими партнерами за довгостроковими контрактами до 2025-2030 рр., відповідно до яких узгоджені певні пункти здачі. По-друге, газовий концерн має дочірні збутові підприємства в Європі - зокрема, у Франції і Великій Британії.

В розпал газового конфлікту між Росією і Україною в січні 2009 р. неодноразово звучала думка про необхідність перенести пункти продажу газу Європі на кордон з Україною для того, щоб європейські країни самостійно домовлялися з українською стороною у разі недопостачання їм газу, нагадує РосБізнесКонсалтинг.