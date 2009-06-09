У Газпромі зітхнули з полегшенням
06:22, 09 червня 2009Суспільство
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Сподіваються, що практика буде продовжена
У "Газпромі" сподіваються, що практика своєчасних платежів України за постачання газу буде продовжена. "Можна зітхнути з полегшенням, що черговий платіж був зроблений у повному об`ємі.
Ми сподіваємося, що ця практика буде продовжена і контракти працюватимуть", - заявив в прямому ефірі радіостанції "Эхо Москвы" заступник голови правління ВАТ "Газпром" Олександр Медведєв.
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