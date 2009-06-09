У міліції констатують: населення сьогодні має зброю

У Полтавській області з початку цього року вилучено 263 одиниці зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив у понеділок начальник Головного управління МВС України в Полтавській області Михайло ЦИМБАЛЮК.

За його словами, вся вилучена зброя повністю придатна до застосування.

«Цього року ми вилучаємо трохи менше зброї, ніж за такий же період 2008 року, проте знаємо, що робота ведеться не на всі сто процентів», - сказав він, додавши, що «ще підсилюватимемо цю ділянку роботи».

За його словами, «населення сьогодні має зброю. В рамках нещодавно проведеного місячника здачі зброї ми вилучили багато стволів». При цьому М.ЦИМБАЛЮК зазначив, що громадяни, які здавали зброю добровільно, не притягатимуться до кримінальної відповідальності.

Він також зазначив, що за січень-травень на території Полтавської області зареєстровано 5036 злочинів, що на 16% менше, ніж за відповідний період 2008 року.